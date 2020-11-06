المشدد 15 عام عقوبة قتل عاطل لصاحب ورشة بالمرج

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس الستار علي واقعة قتل صاحب ورشة علي يد عاطل اثناء مشاجرة في منطقة المرج حيث قضت بمعاقبة المتهم " عاطل " بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة القتل وحيازة سلاح أبيض " مطواة " دون ترخيص

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.أ، عاطل، تهمة قتل المجني عليه، خالد.س، صاحب ورشة، وحيازة سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.

وجاء بشهادة الضابط مجري التحريات في الواقعة أن خلافات سابقة أدت إلى مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، تطورت ما دفع المتهم أن يتعدى على المجني عليه محدثًا إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر،

وقام رجال المباخث بضبط المتهم، الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قامت بدورها في حبسه واحالته للمحاكمة الجنائية امام دائرة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

كان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة المرج من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، وسقوط قتيل بدائرة القسم.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، وعمل المعاينة، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه"خالد س"، صاحب ورشة، وأحمد.أ، عاطل، وعلى إثرها توفي المجني عليه متأثرًا بإصابته بطعنة بسكين في صدره على يد المتهم.

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