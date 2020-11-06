سفيرنا الأسبق بواشنطن: ترامب منح بايدن فرصة التقدم في الانتخابات (فيديو)

قال السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بواشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح منافسه الديمقراطي جو بايدن الفرصة للتقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية.





وتابع "توفيق"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يتوقع ألا يكون تأثير أوباما على بايدن طاغيا في السابق الرئاسي للبيت الأبيض.





وكشف، أن ترامب ساهم في وضع الاستقطاب الذي حدث في الولايات المتحدة وبالتالي فالمؤسسة الأمريكية بشقيها الجمهوري والديمقراطي كانت غير داعمة لترامب، وبالتالي ليس من السهل أن يفوز في الانتخابات رغم أن هناك شخصيات كثيرة في الحزب الجمهوري أعلنت أنها سوف تصوت لبايدن.





وأشار السفير محمد توفيق إلى أن مصر تستطيع التعامل مع أي إدارة أمريكية قادمة، موضحا أن مصر دولة ذات ثقل إقليمي ودولة مهمة في المنطقة.





كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



