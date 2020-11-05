أروي جودة تهنيء درة بزواجها.. فماذا قالت

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص النجمة أروي جودة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت أروي جودة، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنانة درة وزوجها من حفل زواجهما، وعلقت قائلة"الف مبروووك ياحبايبي ربنا يسعدكم ويحفظكم ويجعل حياتكم كلها أفراح".


يذكر أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.

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