أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020.. قفزة بسعر المعدن الأصفر لليوم الثاني على التوالي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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قفزت أسعار الذهب المحلي فى بداية التعاملات اليوم الجمعة، لليوم التالي على التوالي ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات .

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب "عيار 21" : 848 جنيهًا 

سعر سعر جرام "عيار 18" " 726.75 جنيهًا

سعر الجرام "عيار 24": 969.25 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6784 جنيهات.


أسعار الذهب العالمي:

حافظت أسعار الذهب بالختام على المكاسب التى حقتتها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس مع تعميق الدولار الأمريكي لخسائره وسط انتظار الوضوح بشأن السباق الرئاسي.

وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة مع تقدم كبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

 

لكن استمرار حملة ترامب في التشكيك ببعض نتائج الولايات يثير قلقاً مع اقتراب حسم السباق الانتخابي.

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 751 ألف طلب لكن بأقل من التوقعات.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.7 بالمائة، أو ما يوازي 50.60 دولار إلى 1946.80 للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلية 18 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 2.3 بالمائة أو 44 دولاراً عند 1946.89 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 92.77.

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