الإعلاميين يضم ثنائي المنصورة استعداداً للموسم الجديد





وقام اللاعبين بالتوقيع في حضور، خالد فتوح نائب رئيس النادي، وأشرف عبده مدير الكرة، ومحمود مطر المنسق العام.





كما ضم فريق الاعلاميين لاعبا الألومنيوم، ابراهيم ماجد صانع ألعاب وأغاثون ميلاد جناح مهاجم، لمدة موسمين، في صفقتي إنتقال حر.



وسبق للإعلاميين مؤخرا ضم اللاعب أحمد شعراوي مهاجم البنك الأهلي وإف سي مصر السابق.



ويستعد الإعلاميين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

قام الفريق الكروي الأول بنادي الإعلاميين بتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالتعاقد مع ثنائي فريق المصنورة، محمد ابراهيم، قلب الدفاع، ومحمد طارق الظهير الأيسر.