ناقد رياضي: مصر هي الفائز الأول من نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال علاء عزت الناقد الرياضي، إن الفائز الأول من نهائي مباراة أبطال إفريقيا هي مصر، لأنها لأول مرة تقام بين الأهلي والزمالك، مشددًا على ضرورة ضبط الناس، خاصة أن جمهور النادي الأهلي والزمالك يصل لـ 80% من جموع الشعب المصري، وهناك ضرورة لضبط النفس، في ظل وجود بعض المهاترات من الجانبين. 

ولفت "عزت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن كل فريق يرى نفسه هو الأقوى في هذه البطولة، معقبًا:" بالفعل كلًا من الأهلي والزمالك يعيش أفضل حالته الفنية الفريقين عملوا نتائج جيدة جدًا، ووصلوا للنهائي بطريقة تدعوا للفخر".

ولفت إلى أن الدولة إذا وجدت حالة من الاحتقان على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير النادي الأهلي والزمالك فقد تقيم المباراة بدون جماهير، معقبًا: "الكرة الآن في ملعب الجماهير..، ولا داعي للمهاترات".

هذا، وتعيش جماهير الأهلي والزمالك حالة ترقب كبرى، انتظارًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع قطبي الكرة المصرية، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأكبر في القارة السمراء.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مواجهة النهائي القاري بين الأهلي والزمالك ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي حسم أولى بطاقات دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1 على حساب الوداد الرياضي المغربي.

وكان الزمالك قد حسم التأهل أمس لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي، وذلك بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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