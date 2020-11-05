رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: القروض تصل لـ10 مليون جنيه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد عبد الملك، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز في حاجة فقط إلى الشباب الجاد الذي لديه إصرار على العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز يساعد الشباب في البحث عن مشروع، ويقوم بإدخاله لبرامج مختلفة خاصة بإدارة المشاريع، ويوفر له إصدار التراخيص المختلفة، ويعطيه تمويل يصل لـ10 مليون جنيه إذا كان المشروع صناعي، وإذا كان المشروع تجاري، فيأخذ قرص بقيمة تصل لـ3 مليون جنيه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن الجهاز يعطي الكثير من المزايا لأصحاب المشاريع منها تحديد ضريبة قطعية سهلة وبسيطة، معقبًا: "أي حد حجم أعماله أقل من 250ألف جنيه، بطريقة سهلة هيدفع 1000 جنيه، وإذا كانت حجم أعماله مليون جنيه، هيدفع 5آلاف جنيه". 

وأشار إلى أن الشباب من خلال الجهاز يستطيع استصدار البطاقة الضريبة ورخصة مزاولة النشاط بصورة سهلة جدًا لمدة قد تصل لـ5 سنوات من خلال الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يشترط أي شرط أو ضمانات للإعطاء الشباب القروض، معقبًا: "اللي احنا عايزنه شاب جاد فقط".

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