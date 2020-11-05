البابا تواضروس يزور الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس

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زار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر الكلية الإكليريكيةاللاهوتية بالأنبارويس وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد". كما عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الكلية.



واستقبل نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها قداسة البابا لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.



وقال البابا تواضروس: نشكر الله من الموضوعات الهامة التي نتذكرها موضوع "مركزية المحبة"عندما نزور مدن كثيرة نجد منطقة تسمى وسط المدينة أي أهم جزء في المدينة وكلمة المركز أي كيف تكون لحياة الإنسان مركز كلنا نعلم أن البرجل عندما يرسم دائرة لابد من وجود نقطة ثابتة لكي يرسم دائرة منضبطة فالسؤال اليوم ما هو مركز حياتك؟



تابع البابا خلال عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس: يوجد من هو حياته متعلقة بالمنصب وآخر متعلق بالمال وآخر مركز حياته الشهوات وآخر مركز حياته العلم يحكى عن لويز باستير أنه كان يقضي ليله ونهاره في المعمل لكثرة انشغاله بالعلم.فما هو مركز حياتك؟ لابد أن نسأل ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟أريد أن اتحدث معك عن مركزية المحبة في حياة الإنسان. الله خلق الإنسان بدافع المحبة ومحبة الله محبة رئيسية وأنت كنت فكرة في عقل الله وأعد ظروف معينة وخلقنا.