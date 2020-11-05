عضو محامين كفرالشيخ: كارهي القضاء سلطوا الضوء على واقعة طفل المرور

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق المستشار عادل أبو شنب، عضو مجلس المحامين بكفر الشيخ، على واقعة طفل المرور، قائلًا:" جموع الشعب المصري تحترم القضاء وتجله، ولكن بعض الكارهين للقضاء قاموا بتسليط الضوء على حادثة طفل المرور لمجرد أن والده قاضي فقط.

وتابع "أبو شنب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس:" لو الحادثة دي حدثت مع ابن طبيب أو أستاذ جامعة، لم يكن ليسلط عليها هذا الضوء بمثل هذه الطريقة". 

ولفت إلى أن سلوك الطفل ناتج من سوء استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، التي عزلت الكثير من الشباب، وجعلتهم يعيشون في عالم افتراضي، ليس له علاقة بالواقع، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أبناء القضاء من حفظة القرآن الكريم الذين يكرمون في مؤسسات الدولة المختلفة.

أستلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بنجل مستشار والمعروف اعلاميا بطفل المرور وثلاثة من أصدقائه المحبوسين بتهمة الإهانة والتعد على أمين شرطة في إدارة مرور القاهرة خلال مباشرة مهام عمله في المعادي، وتبين من التقرير تعاطيهم المخدرات وثبوت ايجابية التحليل.


كمأمرت النيابة في وقت سابق، بحبس كل من " يوسف محمد"،"عمرو احمد"،"رامز عصام "، مصطفي تامر، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الفيش الخاص بهم والصحيفه الجنائية.

وقررت النيابة إيداع الطفل احمد ابو المجد عبد الرحمن إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، علي أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومي الامومه والطفوله، علي أن يعد تقرير دورى بحالته، ويراعي تقديمه في حال طلبه، علي أن يتم عرض المتهم يوم ٧١١ المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.

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