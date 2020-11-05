تأجيل محاكمة طبيب لاتجاره في الأعضاء البشرية بالدقي لـ9 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر محاكمة طبيب أمراض باطنة وكلي بحامعة بني سويف لجلسة 9 ديسمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات حول ما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية رقم 168 لسنة 2020 جنايات مالية تخص ارتكابه جريمة غسل الأموال.





واتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية أشرف محموظ صبري محمد جنينة "محبوس" 52 سنة أستاذ أمراض باطنة وكلي بجامعة بني سويف، أنه في غضون الفترة من 2011 وحتى ديسمبر 2016 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة ارتكب حريمة غسل الأموال والتي بلغت جملتها 9 ملايين و887 ألفًا و364 جنيهًا ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي والمتحصل من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل والاتجار بالأعضاء البشرية جراء عمليات نقل وزراعة هذه الأعضاء بالمخالفة للقانون وأحكامه.



