إصابة إحدى نجوم مهرجان الجونة بفيروس كورونا
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:03 م
مي مرسي
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أعلنت الفنانة زينب غريب، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "غريب"، قائله: "إيجابي كورونا، أي حد تعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".
يذكر أن عدد من نجوم الفن أعلنو إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة وذلك عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والذي حرص على حضوره عدد كبير من النجوم.
وكتبت "غريب"، قائله: "إيجابي كورونا، أي حد تعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".
يذكر أن عدد من نجوم الفن أعلنو إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة وذلك عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والذي حرص على حضوره عدد كبير من النجوم.
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