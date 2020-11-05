أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت أسعار النفط للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد 4 جلسات من الارتفاع مع ترقب نتائج انتخابات الرئاسة والكونجرس في الولايات المتحدة.





وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم نتيجة السباق الرئاسي لصالحه بعدما تفوق في ولايتين هامتين وهما "ويسكونسن" و"ميتشجان".





وفي جهة أخرى، تشير إحصاءات الأصوات والاتجاهات الحالية إلى أن الجمهوريين بدوا على استعداد للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، في حين سيحظى الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.





وكانت أسعار الخام ارتفعت بنحو 4 بالمائة في جلسة الأمس بعد بيانات المخزونات الأمريكية والتي تراجعت 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة إلى 38.79 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.4 بالمائة إلى 40.66 دولار للبرميل.