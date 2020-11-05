محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية رحاب المزين رئيس مركز ومدينه اجا بالتنسيق مع مركز شرطة اجا بالانتقال لمعاينة موقع منزل بقرية نوسا الغيط وردت عده بلاغات تفيد ان المنزل المذكور تتم فيه أعمال حفر وتنقيب عن الاثار مما يعرض المنازل المجاورة للخطر، وانتقلت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اجا والوحدة المحلية للقرية وبمشاركة قوات مركز الشرطة لموقع المنزل بالقرية. 

وقالت رئيس المدينة إنه كانت هناك مخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار، ما أثر ذلك على العقار المجاور.
 
وأضافت "المزين" أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ فقد تم إدراج المنزل المجاور المتأثر بأعمال الحفر في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتشكيل لجنه هندسية لحصر التلفيات وللمعاينة على الطبيعة للمنازل المجاورة وأشارت "المزين"الي انه تم إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ كافةالإجراءات القانونية والجنائية اللازمة حيال القائمين بارتكاب المخالفه المذكورةبالتنسيق مع مركز الشرطة.

وأكد محافظ الدقهلية ان هناك تنسيق وتعاون تام مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية للتصدى لكافه اشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين وتوفير الامن والامان لمواطنى الدقهلية.
محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل
محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل
محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل
محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل
محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل
محافظ الدقهلية يكلف لجنة لحصر تلفيات واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل

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