حميد الشاعري يطرح الأغنية السادسة من ألبوم "أنا بابا".. تعرف عليها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرح الفنان حميد الشاعري، أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، تحمل عنوان "وانت في حضني"، وحصدت لأغنية على نسبة مشاهدة ملحوظة فور طرحها.


وتاتي "وانت في حضني"، الأغنية السادسة من ألبوم "أنا بابا"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات هاني الصغير، والحان توزيع : حميد الشاعري، ميكس و ماستر: حميد الشاعري، تم التسجيل باستديو : الرسالة، مهندس الصوت: أحمد جودة، جيتار: أحمد حسين، وتريات: يحيي الموجي، هارموني فوكال: أحمد عوض.


وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرحه عام 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخرًا أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

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