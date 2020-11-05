صندوق مكافحة الإدمان: 12% من طلاب الثانوي في مصر يدخنون (فيديو)





قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات التعاطين، إنه تقدم حوالي 1800 طفل للصندوق في هذا العام لتلقي علاج ضد التعاطي، منوهًا بأنه يوجد حالات إدمان لأطفال لديهم 11 و12 عام.ولفت "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن هناك 90 ألف مريض بالإدمان على مستوى الجمهورية طلبوا العلاج هذا العام.وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات التعاطين، إلى أن حوالي 12% من طلاب الثانوية في مصر يدخنون.وعلق الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات التعاطين، على اقعة طفل المرور بعد أن ثبت تعاطيه المخدرات، قائلًا: "ناقوس الخطر بشأن تدني سن التعاطي، مشكلة المخدرات بدأت تخترق أولادنا وبناتنا".وأشار "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الصندوق قام ببحث على طلاب المدارس الثانوية، ووجد أن 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات.وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات التعاطين، أن النسب تزداد بشكل كبير في مدارس التعليم الفني وتصل إلى 8.5%.وفي سياق منفصل، قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنّ مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيانا يوم الأربعاء، استنكر فيه بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضي الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء.وأضاف "السيد"، أنّه برغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.وتابع: "إذ يؤكد نادي قضاة مصر رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به".وطالب نادي قضاة مصر جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أنّه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيس في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق، وسيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذي يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.