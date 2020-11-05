الحمام يحصل على توقيع لاعب مصر المقاصة



وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام حسن التعاقد مع أربعة لاعبين وهم: حسين علي مدافع نادي النجوم لمدة 3 مواسم، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة لمدة موسمين ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة لمدة موسمين، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي لمدة موسمين.



يذكر أن فريق الحمام قد بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد الاثنين الماضي بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق.





وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق المطورحي مكون من : جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد طه طبيب.



ورحل مؤخرا عن الحمام، أحمد الدماطي، وضياء مسعود لإنتهاء عقودهما ، ومحمد كفته، ومحمد يحيي لإنتهاء إعارتهما من كوكاكولا والقناة.



يذكر أن الفريق المطروحي أنهي الموسم الماضي وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

نجح نادي الحمام المطروحي في التعاقد مع أحمد حسن لاعب وسط مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم في خامس صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.جاء التوقيع في حضور رمزي حميدة عضو مجلس الإدارة، وعبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي المدير الإداري، وأحمد علاء الدين وكيل اللاعب.