بهذه الكلمات هنأ الفنان كريم فهمي شقيقه أحمد فهمي بمناسبه عيد ميلاده





حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة شقيقه أحمد فهمي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال نشر صورة لهم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق فهمي، على الصورة قائلًا: " Happy Birthday To My Brother. Thank you for being my built-in best friend for life. Enjoy your special day! It only comes once a year! ".









يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي، مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .





المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.







