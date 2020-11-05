خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن وجود محاولات من جانب إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق مدير التعاقدات، لإيجاد عروض لرحيل نجمه بالصيف.

ويحاول المارد الأحمر، الحصول على عروض الإعارة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هناك بالفعل بعض العروض من جانب الأندية المحلية لاستعارة اللاعب، ولكن الراتب السنوي هو العائق الوحيد.

وأضاف المصدر: "هناك اتجاه داخل إدارة النادي، للموافقة على المساهمة في دفع جزء من راتب اللاعب مع ناديه الذي تتم إعارته له لتسهيل خروجه".

ويُعد الاتحاد السكندري، أبرز المطالبين بالتعاقد مع السنغالي أليو بادجي، ولكن المفاوضات تتوقف في الوقت الحالي لعدم الوصول لاتفاق مع اللاعب.

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