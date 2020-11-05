28 مليار درهم حصيلة البورصات الإماراتية خلال الأسبوع

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
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 أسفرت حصيلة التعاملات الأسبوعية في أسواق المال الإماراتية عن تحقيق القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 28.3 مليار درهم تقريبا .

وجاءت هذه المكاسب بعد نجاح الأسواق بالإغلاق على المربع الأخضر في غالبية تعاملات الأسبوع التي تجاوزت فيها قيمة السيولة المتداولة 2.6 مليار درهم .

وبالعودة الى تعاملات اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.60% متخطيا مستوى 4718 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2160 بزيادة نسبتها 0.32% مقارنة باليوم السابق .

وواصلت شريحة من أسهم البنوك والعقار تقديم الدعم للأسواق المالية لليوم الخامس على التوالي، مستقطبة الجزء الكبر من السيولة المتداولة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.74 درهم بالإضافة الى سهم بنك أبوظبي التجاري 5.84 درهم وانضم سهم طاقة الى قائمة الرابحين مرتفعا بالحد الأعلى المسموح به يوميا ومغلقا عند 1.64 درهم .

وفي سوق دبي المالي فقد صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 9.62 درهم وأغلق سهم اعمار مولز عند 1.42 درهم .وحقق سهم ارامكس مكاسب قوية بالغا 4.05 درهم كذلك سهم شعاع المرتفع لليوم الثاني على التوالي إلى 62 فلسا .

وبلغت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم 590 مليون درهم تقريبا وعدد الأسهم المتداولة 226 مليون سهم نفذت من خلال 5877 صفقة.

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