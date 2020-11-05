صندوق مكافحة التعاطي: 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات التعاطين، على اقعة طفل المرور بعد أن ثبت تعاطيه المخدرات، قائلًا: "ناقوس الخطر بشأن تدني سن التعاطي، مشكلة المخدرات بدأت تخترق أولادنا وبناتنا".

وأشار "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الصندوق قام ببحث على طلاب المدارس الثانوية، ووجد أن 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات التعاطين، أن النسب تزداد بشكل كبير في مدارس التعليم الفني وتصل إلى 8.5%.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنّ مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيانا يوم الأربعاء، استنكر فيه بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضي الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء.

وأضاف "السيد"، أنّه برغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.


وتابع: "إذ يؤكد نادي قضاة مصر رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به".

وطالب نادي قضاة مصر جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أنّه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيس في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق، وسيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذي يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

أخبار تهمك

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يطالب بتجهيز نجم الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ أقل من نصف ساعة

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه