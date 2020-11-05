رسالة رئيس "اليويفا" قد تغير قاعدة محبطة لعالم كرة القدم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أرسل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رسالة إلى نظيره السويسري جاني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالبًا منه تغيير قاعدة لمسة اليد التي باتت "تتسبب بالمزيد من الإحباط" في عالم كرة القدم.

وطالب تشيفيرين في الرسالة من المسؤولين عن سن قوانين كرة القدم أن يقوموا بتعديلات على قاعدة لمسة اليد، التي أقرت في شهر مارس من العام الماضي، ما سيسمح للحكام مجددًا في الحكم ما إذا كان هناك تعمّد من اللاعب للمس الكرة بيده.

وقال تشيفيرين في الرسالة التي بعثها في 27 أكتوبر الفائت واطلعت عليها وكالة "سيد" الرياضية الألمانية التابعة لوكالة فرانس برس، إن "الحكم بشكل صارم على حالات لمس الكرة باليد على أنها متعمّدة، أدى الى العديد من القرارات الظالمة التي تسببت بالمزيد من الإحباط والقلق في عائلة كرة القدم".

وتأتي هذه الانباء بعد يوم واحد من آخر قرار مثير للجدل متعلّق بالقاعدة، وذلك في الهدف الثاني لتشلسي الإنجليزي أمام رين الفرنسي في الجولة الثالثة من دوري ابطال أوروبا الاربعاء خلال المواجهة التي انتهت بفوز النادي اللندني 3-0.

وطرد البرازيلي دالبيرت مدافع رين، الذي كان تسبب بركلة الجزاء الأولى التي جاء منها هدف التقدم، من المباراة بعد إنذار ثان عندما تسبب ايضاً بركلة ثانية أواخر الشوط الأول حين تصدى بيده لتسديدة قوية من تامي أبراهام وذلك بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وأعرب نيكولا اولفيك رئيس رين المشارك للمرة الأولى في تاريخه في المسابقة القارية العريقة عن غضبه بعد الخسارة في لندن، واصفاً الحكم الالماني فيليكس زفاير بـ"رجل اللقاء".

وقال "أرغب في أن يشرح لي أحدٌ بوضوح قواعد لمسة اليد داخل المنطقة".

كانت هذه واحدة من ركلات جزاء عدة أثارت غضب اللاعبين والمدربين، والتي وصفها تشيفرين في رسالته على أنها ضد "روح اللعبة".

ويعتبر مجلس الاتحاد الدولي للعبة (ايفاب) المسؤول عن سن قوانين كرة القدم.

ويملك "فيفا" نصف أصوات "إيفاب" الثمانية فيما تملك الأربعة الأخرى اتحادات كل من إنجلترا، إسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية.

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