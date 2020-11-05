شاهد.. كريم أبو زيد يفاجئ جمهوره بطرح كليب "فكك من الناس"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فاجئ المطرب الشاب كريم أبو زيد، جمهوره بطرح أحدث أعماله الفنية، وهو كليب أغنيه "فكك من الناس"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد الكليب على تفاعل كبير من محبه فور طرحه.


وقال "أبو زيد"، من قبل في مداخلة هاتفية لبرنامج "فن تاستيك"، المذاع على راديو "Medista FM" يقدمه كل من الإذاعية نور عاشور وزينة نصر إنه انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب "فكك من الناس" حيث يضع حاليا اللمسات النهائية على مونتاج الكليب تمهيدا لطرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".


وأضاف أن فكرة الفيديو كليب بسيطة ومصاحبة لكلمات الأغنية، والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والمحلن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبو زيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه.

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