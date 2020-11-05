وزير الري الأسبق: مصر والسودان يجب أن يتفقا على منهجية التفاوض ملزم بشأن السد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ملف سد النهضة يشهد تعقيدات بسبب ظروف الدول، حيث أن أثيوبيا تعاني من مشاكل سياسية داخلية قد تؤثر على التفاوض.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك اختلافات في التوجه بين الدول، لافتا إلى أن توصل مصر والسودان لرؤية مؤحدة في ملف سد النهضة أمر ضروري، حيث تتفق الدولتان على منهجية التفاوض، والبنود الهامة للدولتين.

واجتمع وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا امس لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجيه استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

يذكر أن لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة أنهت اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضي والتي استمرت على مدار يومي بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وقال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن السودان طالبت بتدخل الاتحادين الأفريقي والأوروبي للعب دور كمراقب في قضية سد النهضة.

وتابع مطاوع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "موقف إثيوبيا أصبح ضعيفا وهشا خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيه أن أديس أبابا لم تلتزم باتفاق واشنطن".

وتناولت وفود الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

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