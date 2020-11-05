تعرف على قرارات مجلس إدارة منتخب السويس بإجتماع اليوم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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تعرف على قرارات مجلس إدارة منتخب السويس بإجتماع اليوم

اتخذ مجلس ادارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال عدة قرارات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر النادي .

وقد جاءت ابرز هذه القرارات :

- عقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء النادي في ديسمبر القادم لتعديل اللائحة .
- تطبيق نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني.
- تكليف سامح مسعد عضو مجلس الإدارة بوضع الهيكلة الإدارية للنادي.
- منح أعضاء النادي دعوات مجانية للمرافقين وتطبيق تذاكر للمرافقين بقيمة 20 جنيهاً بدءاً من 1 يناير القادم.
- بحث أفضل العروض البنكية لتقسيط قيمة العضوية الجديدة.

يذكر انه تم اقامة افتتاح للمقر الجديد لنادي منتخب السويس الاجتماعى الشهر الماضى، والذي يعد طفرة رياضية وانشائية داخل النادى والذي يقدم خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية متعددة للأعضاء.

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