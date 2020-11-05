أحمد رجائي: إلغاء الكفيل في المملكة لا ينطبق على هذه الفئات



ام الكفيل المطبق في المملكة العربية السعودية منذ 70 عامًا، وقامت بإطلاق مبادرة تستهدف تحقيق م

ولفت"رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوا، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن المبادرة أتاحت للعمالة حرية التنقل بعد انتهاء عقد العمل ما بين العامل وصاحب العمل بمجرد الاختيار الالكتروني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تنطبق على العاملين في القطاع الخاص فقط، ولا تسري على العمالة الحكومية والعمالة المنزلية.



أشار إلى أن المبادرة أتاحت تطوير آليات الخروج النهائي بعد انتهاء عقد العمل، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العمل لم يكنوا ينهوا العقد، ولكن هذه المبادرة أتاحت للعمال هذا الامر بمجرد الاخطار دون موافقة صاحب العمل.



وبالنظر إلى قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام آخر اعتبارًا من مارس 2021، هناك العديد من المزايا التي تعود بالفائدة على العمال المصريين في المملكة، والتي وفقًا لآخر التعدادات الإحصائية، جهاز الإحصاء السعودي، بلغ عدد العاملين المصريين وأسرهم نحو 2.9 مليون عامل.



أهم المزايا التي سيحصل عليها العامل المصري من إلغاء نظام الكفيل وهي كالتالي:



الإلغاء يعطي الحق للعامل المصري الانتقال إلى عمل آخر وصاحب عمل آخر دون الرجوع للكفيل المكفول عليه حاليا، ودون الحصول على موافقته.



فرصة كبيرة للعامل أن يتحقق له الاستقرار، باصطحاب أسرته والتي كان الكفيل يتحكم في هذا الأمر.



تقليل المشاكل والشكاوى التي كان يواجهها العامل، من صاحب العمل من تأخير الرواتب وزيادة ساعات العمل وغيرها من شكاوى انتهاك بعض الحقوق المنظور الكثير منها أمام القضاء.



فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية لتحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كثيرة في العمل الأصلي.



حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقا للقوانين المعمول بها.



وفي السياق ذاته، علمت الوطن أن وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية بدأت في تطبيق النظام الجديد، البديل عن نظام الكفالة، اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء، وبالتالي يترتب على العامل الوافد مصر وأخرى غير- للسعوديين الحق في التقدم إلى وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية للنقل إلى وظيفة أخرى وصاحب عمل آخر.



كما أن وزارة العمل السعودية ستكون وسيط بين صاحب العمل والعامل الوافد، وأن النظام البديل سيطبق حتى تنفيذ القرار الرسمي بإلغاء نظام الكفالة في مارس المقبل 2021.



كما يهدف النظام الجديد إلى إيجاد حل عاجل للمشاكل بين العمالة الوافدة وأرباب العمل في المملكة، والتي شهدت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية، حيث تم تشريع نظام الكفالة لأكثر من سبعين عامًا.



قال أحمد رجائي، مستشار بمكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المملكة أنهت نظصلحة صاحب العمل والوافدين على حد سواء.