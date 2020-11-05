سكاي: سولشاير لن يرحل عن مانشستر يونايتد

تردتت أنباء خلال الفترة الأخيرة تشير إلى إتفاق إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الأرجنتيني بوكتينيو مدرب توتنهام السابق لقيادة الفريق تحسبًا لإقالة سولشاير المدير الفني لليونايتد، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.





ونفت شبكة "سكاي سبورت"، ما تردد حول قرب رحيل سولشاير، مشيرة إلى أن المدرب النرويجي يحظى بدعم إدارة النادي، رغم تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الخميس.





وتلقى يونايتد صفعة قوية عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه باشاك شهير التركي أمس الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينال أول هزيمة في مسيرته بالمجموعة أمام منافسه، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية.





ويعاني يونايتد من النتائج المهتزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر حاليا في ترتيب المسابقة برصيد سبع نقاط من ست مباريات، عقب تحقيق فوزين وتعادل وحيد وتلقيه ثلاث هزائم، كان آخرها صفر / 1 أمام ضيفه أرسنال يوم الأحد الماضي، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.





وأشارت سكاي سبورتس إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد ليس لديهم أي خطط لإقالة سولشاير، رغم التقارير التي ربطت الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق بتولي مقاليد الأمور في ملعب (أولد ترافورد). وسخر سولشاير من التلميحات بأن منصبه بات مهددا بعد الهزيمة في تركيا، حيث صرح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أرفض التعليق على شيء من هذا القبيل.بالطبع، الوقت مبكر وهناك الكثير من الآراء طوال الوقت". شدد المدرب النرويجي "ينبغي عليك أن تظل قويا نا موظف في النادي لأقوم بعمل ما وأنا أفعل ذلك بقصاري جهدي مع طاقمي".





ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على إيفرتون بعد غد السبت في المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي، حيث يطمح الفريق الأحمر للخروج من تلك الكبوة أمام منافسه، صاحب المركز الرابع، الذي يعاني هو الآخر من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، عقب إخفاقه في تحقيق أي انتصار في لقاءاته الثلاثة الماضية بالبطولة، وخسر أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل في آخر مرحلتين.



