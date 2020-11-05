طريقة تشغيل شريحة الإنترنت علي أجهزة التابلت المدرسي

يبحث طلاب الصف الأول الثانوي حول معرفة تشغيل شريحة الإنترنت وطريقة نقل الشريحة علي جهاز الموبايل ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية نقدم الطريقة الخاصة بشريحة الإنترنت تكون كالتالي:-





1- للتاكد من شحن الشريحة الاتصال بالرقم ٠١٥٥٥٠٠٠١١١ من أي موبيل او ١١١ من التليفون الارضي.





2- الطالبات اللاتي لديهن اية مشكلات في شريحة الانترنت التوجه للسنترال العمومي او الاتصال بالرقم 19728 للابلاغ باعطال الشرائح و يجب أن يكون معاك رقم الشريحة.





3- عند نسيان رقم الشريحة الخاصة بك عليك ان تنقل الشريحة فى اى موبايل او تابلت اخر وتطلب الكود التالى #688*.





وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم إظهار الرقم تلقائيا حيث أن التابلت المدرسى غير مخصص لإجراء الاتصالات.









وتكون طريقة تفعيل شريحة we كالتلي:_





1- نقل الشريحة فى جهاز موبايل.





2- الدخول على موقع الوزارة " من هنا ".









3- كتابة رقم الشريحة ( رقم الخط ) فى خانة رقم الخدمة.





4- كتابة الرقم القومى لولى امرك الذى تعاقد على الخط بالشركة.





5- اذا تم ارسال كود تفعيل قم بادخاله.





6- سؤال تأكيدى هيجيبلك ١٠ اسماء ويطلب منك اختيار اسم جد ولى الامر من ناحية الأم وعن الاختيار الصحيح سوف تكون الشريحة قد تم تفعيلها.





7- ارجع الشريحة فى التابلت.



