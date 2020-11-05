موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020





تعيش جماهير الأهلي والزمالك حالة ترقب كبرى، انتظارًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع قطبي الكرة المصرية، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأكبر في القارة السمراء.





موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





مواجهة النهائي القاري بين الأهلي والزمالك ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





الجدير بالذكر أن الأهلي حسم أولى بطاقات دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1 على حساب الوداد الرياضي المغربي.





وكان الزمالك قد حسم التأهل أمس لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي، وذلك بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.



