موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
Advertisements

تعيش جماهير الأهلي والزمالك حالة ترقب كبرى، انتظارًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع قطبي الكرة المصرية، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأكبر في القارة السمراء.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مواجهة النهائي القاري بين الأهلي والزمالك ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي حسم أولى بطاقات دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1 على حساب الوداد الرياضي المغربي.

وكان الزمالك قد حسم التأهل أمس لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي، وذلك بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال إفريقيا الزمالك الاهلي والزمالك الأهلي

أخبار تهمك

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب بتجهيز نجم الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ 34 دقيقة

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميًا..الكاف يكشف موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه