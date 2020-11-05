ريال سوسييداد يتطلع إلى تعزيز صدارته للدوري الإسباني

يسعي ريال سوسييداد إلى تعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عنجما يواجه غرناطة، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا الإسبانية.

ويأمل سوسييداد للبقاء في الصدارة خلال فترة التوقف المقبلة، بسبب جولة المباريات الدولية التي تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

وتبدو الفرصة سانحة أمام سوسييداد بشرط الفوز على غرناطة، فيما يواجه الريال اختبارا صعبا خارج ملعبه كما يلتقي برشلونة المتعثر فريق ريال بيتيس في مباراة أخرى بنفس المرحلة بعد غد السبت. وبدأ سوسييداد الموسم الحالي بشكل رائع تحت قيادة مديره الفني إيمانول ألجواسيل ولاعبه المتميز ديفيد سيلفا المنضم لصفوف الفريق في صيف هذا العام. ويتصدر سوسييداد جدول المسابقة برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد.

ويستطيع الفريق البقاء على الصدارة، إذا حقق الفوز على غرناطة الذي يحتل المركز السادس والذي قدم بداية جيدة في الموسم الحالي، أيضا تحت قيادة مديره الفني دييجو مارتينيز حيث حقق أربعة انتصارات في أول سبع مباريات بالمسابقة، ومن بينها الفوز على كل من إشبيلية وخيتافي.

وكان ريال مدريد استعاد اللاعب مارتين أوديجارد بعد إعارته سابقا إلى سوسييداد، ولكن نادي سوسييداد نجح في تثبيت أقدامه على أرض المنافسة من خلال الاستعانة بخبرة النجم الشهير ديفيد سيلفا الذي كان على أبواب الانضمام للاتسيو الإيطالي لكن وجهته تغيرت في اللحظة الأخيرة.

وسجل سيلفا هدفه الأول في الموسم الحالي بضربة رأس خلال الفوز الكبير 4 - 1 على سلتا فيغو. وصرح سيلفا على موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قبل مباراة فريقه اليوم الخميس أمام ألكمار الهولندي قائلا: "تحدثت إلى عائلتي وقررت الانتقال لسوسييداد. هذا هو البلد الذي ولدت فيه... كنت أعلم أنني سأشعر في سوسييداد بأنني في بيتي". ويحتل الريال بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة خلف سوسييداد ولكن تتبقى للريال مباراة مؤجلة.

ويحل الفريق ضيفا على فالنسيا في استاد "ميستايا" الشهير يوم الأحد المقبل. ويحتاج زيدان لحسم قراره بشأن الجناحين اللذين يلعبان بجوار المهاجم كريم بنزيمة بعدما دفع بالثنائي فينيسيوس جونيور وردوريغو غوس في وسط الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال ليصنع فينيسيوس هدف الفوز الذي سجله رودريغو بعد ربع ساعة من نزولهما أرض الملعب معا. وكان زيدان دفع في التشكيلة الأساسية بالثنائي إيدن هازارد وماركو أسينسيو مثلما فعل في مباراة الفريق أمام هويسكا بالدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الريال 4 - 1 مطلع هذا الأسبوع. ولكن هازارد وأسينسيو فشلا في ترك بصمة أمام انتر ميلان.

ويتطلع برشلونة المتأزم إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني والتي غابت عنه في المباريات الأربعة الماضية ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط من ست مباريات ويحتل المركز الثاني عشر.

وما زال برشلونة بقيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان في مرحلة البحث عن مستواه العالي، ويأمل الفريق في أن يجد هذا المستوى عندما يستضيف ريال بيتيس بعد غد السبت.

وما زال نادي برشلونة في مرحلة فوضى وارتباك إدارة بعد استقالة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو إلى جانب مشاكل الفريق الرياضية، التي أدت لحصد نقطتين فقط من آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإسباني.

وأوضح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن الفريق يحتاج إلى بعض التغييرات على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحتاج أيضا إلى الأداء بشكل جيد الآن إذا أراد الفوز بلقب في الموسم الحالي.

وكان بيكيه سجل هدفا في المباراة التي فاز فيها الفريق 2 - 1 على دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وقال بيكيه إن الفريق يحتاج بشكل ضروري لبعض التغييرات. وأوضح: "نحتاج لتغيير شامل في بعض الأشياء. كان واضحا أننا نسير في اتجاه تراجع المستوى وكان المستوى يسوء من عام لآخر".

وأضاف: "ليس لدينا مزيد من الوقت. ولكننا نحتاج للوقت من أجل تحسين مستوانا. ليس هناك أي عام للتحول في برشلونة. الفريق يكون مطالبا بالفوز دائما. الآن، لدينا انتخابات، وسيأتي مجلس إدارة جديد. وسنرى التغييرات تدريجيا في الشهور المقبلة". سارت الأمور على ما يرام في دوري أبطال أوروبا. ولكننا نحتاج للتغيير في الدوري الإسباني وسيحدث هذا التغيير... لدينا لاعبون شبان تجمعوا سويا. أضاف هؤلاء الشبان النشاط والحيوية في الفريق ولطريقة اللعب. ليس لدينا مزيد من الوقت. ولكننا نحتاج لاكتساب الثقة ومواصلة التطور".

ويأتي كريستيان تيو لاعب برشلونة السابق كأحد أبرز لاعبي بيتيس في الموسم الحالي حتى الآن وقد يشكل خطرا كبيرا على فريقه السابق خلال المباراة بعد غد.

وسجل تيو أربعة أهداف لبيتيس في الموسم الحالي ليتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي باقي مباريات المرحلة التاسعة، يلتقي إلتشي مع سلتا فيجو غدا الجمعة وهويسكا مع إيبار وإشبيلية مع أوساسونا وأتلتيكو مدريد مع قادش بعد غد السبت وخيتافي مع فياريال وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو وليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد المقبل.