الاعلاميين يتعاقد ثنائي فريق الألومنيوم بالقسم الثاني (صورة)



وسبق للإعلاميين مؤخرا ضم اللاعب أحمد شعراوي مهاجم البنك الأهلي وإف سي مصر السابق، في صفقة إنتقال حر.



ويستعد الإعلاميين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.







حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين على توقيع اللاعب أغاثون ميلاد، هدّاف فريق الألومنيوم، بمجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.كما ضم فريق الاعلاميين اللاعب ابراهيم ماجد صانع ألعاب فريق الألومنيوم لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.