الاعلاميين يتعاقد ثنائي فريق الألومنيوم بالقسم الثاني (صورة)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين على توقيع اللاعب أغاثون ميلاد، هدّاف فريق الألومنيوم، بمجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

كما ضم فريق الاعلاميين اللاعب ابراهيم ماجد صانع ألعاب فريق الألومنيوم لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.

وسبق للإعلاميين مؤخرا ضم اللاعب أحمد شعراوي مهاجم البنك الأهلي وإف سي مصر السابق، في صفقة إنتقال حر.

ويستعد الإعلاميين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

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