مصرع شاب غرقًا في ترعة بالدقهلية

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لفظ شاب في العقد الثالث من عمره، أنفاسه الأخيرة، غرقا في ماسورة ميله بإحدي ترع طلخا عقب أن جرفه التيار اثناء غسيل سيارته.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بغرق شاب في احدي ترع طلخا وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان.



انتقلت قوة أمنية وتبين غرق السيد عبد الرازق عبد الرازق من قرية كفر بساط مركز طلخا يبلغ من العمر 32 سنة داخل ماسورة مياه بإحدى الترع أثناء قيامه بغسيل السيارة حيث سقط منه اكسدام السيارة في الترعة وأثناء محاولته اخراجه جرفه التيار داخل ماسورة وتمكن الأهالي من إخراج الجثة.



تحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.







