مصرع عامل في حادث تصادم ميكروباص بدراجه بخارية بالدقهلية

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لقى اليوم الخميس عامل مصرعه فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة ناريه كان يستقلها على طريق السلام المنزلة بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لامن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كامل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزله العام بوصول حامد سامى محمد نجيب ١٨ سنة عامل ومقيم الطوابره التابعه للمركز جثه هامده ادعاء حادث طريق.



وبانتقال مأمور المركز وضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال والده ويدعى سامى ٤١ سنة عامل قرر بأنه حال قيادة نجله الدراجه البخارية بدون لوحات معدنيه على طريق ترعة السلام المنزله اصطدمت به السيارة الميكروباص ارقام ط ع ل ٦٥٨٨ قيادة المدعو صابر احمد عبد الله ٣٥ سنة سائق ومقيم قرية العربان التابعه للمركز مما أدى إلى وفاته.



وبسؤال سائق السيارة الميكروباص أيد بذات المضمون وتم اخطار مفتش الصحه لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المتوفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٦٥٦ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز المنزله وجارى العرض على النيابة العامة.