فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:00 م
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت اليوم الخميس بواقع 58 ألفا، في ثانية أعلى حصيلة يومية خلال أربعة أيام.

 

وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد قليل من إعلان باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضي.

 

وبلغت حصيلة الوفيات بكورونا في فرنسا 39037 حالة بعد تسجيل 363 وفاة جديدة، مقارنة بـ385 أمس الأربعاء، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و601367 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالة الشفاء الف وفاة

أخبار تهمك

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب بتجهيز نجم الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كندا تسجل 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل انخفاضا في أعداد وفيات فيروس كورونا

فرنسا تسجل انخفاض كبير لمعدل المتوفين بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل

كورونا.. انخفاض في عدد وفيات بريطانيا من فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه