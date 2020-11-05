حمدي رزق: "من ترامب لبايدن يا قلبي لا تحزن" (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي حمدي رزق إن ساكن البيت الأبيض الجديد سيظهر خلال ساعات أو أيام أو شهور وإن كان جو بايدن الأقرب.

وأضاف، خلال تقديم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، "من ترامب لبايدن يا قلبي لا تحزن".. مشيرا إلى أن ترامب يبتعد بأفكاره وسياسته ومحاولة تعطيله النتائج.

وتابع، أن الانتخابات جرت على الهواء مباشرة وهناك أسئلة مقلقة في قلب الانتخابات الأمريكية تحتاج إلى إجابات حقيقية.

وكشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمدي رزق ترامب بايدن الفجر

أخبار تهمك

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطالب بتجهيز نجم الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه