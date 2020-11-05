حمدي رزق: "من ترامب لبايدن يا قلبي لا تحزن" (فيديو)

قال الإعلامي حمدي رزق إن ساكن البيت الأبيض الجديد سيظهر خلال ساعات أو أيام أو شهور وإن كان جو بايدن الأقرب.





وأضاف، خلال تقديم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، "من ترامب لبايدن يا قلبي لا تحزن".. مشيرا إلى أن ترامب يبتعد بأفكاره وسياسته ومحاولة تعطيله النتائج.





وتابع، أن الانتخابات جرت على الهواء مباشرة وهناك أسئلة مقلقة في قلب الانتخابات الأمريكية تحتاج إلى إجابات حقيقية.





وكشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



