مصطفى خاطر يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان مصطفى خاطر، على تهنئة الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده الذى يحل اليوم الخامس من شهر نوفمبر. 


ونشر خاطر، صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أبو الصحاب وربنا يستر". 


يذكر أن الفنان أحمد فهمى، يظهو في مسلسل "إسعاف يونس" كضيف شرف، والمسلسل يعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد أنور في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي،ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية.


مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه في إطار علاقة حب بين محمد أنور وسارة سلامة، ويظهر محمد أنور خلال الأحداث بشخصية طبيب، كما أنه يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى لكي يتزوج من سارة سلامة، وتتوالى الأحداث.

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