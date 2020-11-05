خبير أمني: الهدف من تطوير وزارة الداخلية مواكبة أحدث النظم العالمية (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه في إطار الإستراتيجية المعاصرة التي تنتهجها وزارة الداخلية بقيادة الوزير محمود توفيق، وهو يعتبر أحد المحاور الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأمن في وزارة الداخلية ليواكب التطورات الأمنية الموجودة على مستوى العالم.

وأضاف اللواء مجدي عبدالحليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "تابعنا اليوم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة في 6 أكتوبر، وهو مقر جديد تم إنشاؤه مؤخرا".

وتابع: "المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة يواكب الأطر الحديثة في المباني الحديثة وكذلك من أهم التطورات الموجودة في هذا المبنى هو غرفة إدارة الأزمات الحديثة، وهو ما يرسل رسالة طمأنة للمواطنين".

وأردف: "يتم إدارة منظومة أمنية لقطاع أمن الجيزة من خلال هذا المبنى، وتنتشر الكاميرات على مستوى محاور وشوارع قطاع أمن الجيزة، لمتابعة الحالات الأمنية والمرورية والإجرامية، وهناك ارتكازات غير مرئية لتتحرك في حال ظهور أي عوامل إجرامية".

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