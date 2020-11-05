موسيماني يطالب بتجهيز نجم الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:48 م
علي نبوي
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي بالنادي بتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وعلى الرغم من منح اللاعبين راحة حتى يوم السبت المقبل الا أن موسيماني طلب من كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال تنفيذ برنامج بدني مكثف لربيعة لسرعة تجهيزه من أجل النهائي.
وخاض ربيعة فقرات بدنية إضافية لتجهيزه بدنيا للنهائي بعد أن تعافى تماما من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.
وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في أواخر شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة طنطا بالدوري الممتاز.
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