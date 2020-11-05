موسيماني يطالب بتجهيز نجم الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي بالنادي بتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وعلى الرغم من منح اللاعبين راحة حتى يوم السبت المقبل الا أن موسيماني طلب من كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال تنفيذ برنامج بدني مكثف لربيعة لسرعة تجهيزه من أجل النهائي.

وخاض ربيعة فقرات بدنية إضافية لتجهيزه بدنيا للنهائي بعد أن تعافى تماما من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في أواخر شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة طنطا بالدوري الممتاز.

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