عارفة عبد الرسول لـ"الفجر الفني" بحب الشغل مع محمد رمضان وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل "موسى"





وأكدت عارفة عبد الرسول، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أنها تُجسد خلال الأحداث دور شخصية تُدعى "ست الناس"، وهي والدة الفنان محمد رمضان.





وأشارت عارفة عبد الرسول، أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "موسى" هو أن الشخصية التي تُقدمها جديدة عليها ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، مُضيفة :" المسلسل موضوعه مختلف، وتجربة جديدة عليا، بحب اشتغل أوي مع محمد رمضان وبحبه، وبحب المخرج محمد سلامة، وموضوع صعيدي وفي حقبة زمنية قديمة".







وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة عارفة عبد الرسول، حاليًا عرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، مريم الخشت، وإخراج وائل فرج، والمسلسل من المُقرر عرضه يوم 15 نوفمبر الجاري على قناة mbc مصر.

تُشارك الفنانة عارفة عبد الرسول، في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "موسى" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، صبري فواز، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.