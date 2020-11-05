الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع.. وتُحذر سكان القاهرة

طقس الجمعة نهارًا



طقس الجمعة ليلًا



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).







الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.- طقس بارد على شمال الصعيد.- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.