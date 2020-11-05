تعرف على الجهاز الفني الجديد لديروط

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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قرر مجلس إدارة نادي ديروط الرياضى " أحد أندية المجموعة الأولى " بدورى القسم الثانى عن تعيين جهاز فنى جديد لقيادة الفريق بالموسم الجديد وذلك بعد رحيل أحمد الكأس المدير الفنى للفريق والذي تقدم بإعتذار عن استكمال المهمة .

هذا وقد جاء التشكيل الجديد للجهاز الفني مكون من : أحمد سليمان مشرفا عاما على الكرة و محمود ابو زيد مديرا للكرة و محمد صديق مديرا فنيا و حربي توفيق مدربا عاما و محمد ابو بكر مدربا مساعدا ، بجانب تعيين أحمد عبد النظير مدربا لحراس المرمى و خالد أنور أخصائي إصابات ملاعب و احمد ياسر عبد العليم علاج طبيعى و مراد احمد مراد مدلك و طه كمال مدير اداري و محمد حسن و محمد فيلكس مسؤلي مهمات وملاعب .

وكان ديروط قد بدأ موسمه المنقضي تحت قيادة فنية لمحمد يوسف ثم حمادة رسلان ثم ياسر عبد العليم ثم احمد الكأس ، و قد انهى ديروط الموسم بالمركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة .

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