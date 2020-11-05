الاحتياطي الفيدرالي يثبت معدل الفائدة





قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، وفقاً لتوقعات المحللين.





وأكد الاحتياطي الفيدرالي على التزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.





وأضاف البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي وكذلك التوظيف استمرا في التعافي لكنهما بقيا دون مستويات ما قبل الوباء.





وتابع الفيدرالي الأمريكي إلى أن ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير ساهما في تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين.





وأشار الفيدرالي إلى أن أزمة الصحة العامة المستمرة ستؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والعمالة والتضخم على المدى القريب، وستشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، مضيفاً أن مسار الاقتصاد سيعتمد على التطورات بشأن الفيروس.





وذكر البيان: "قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تثبيت معدل الفائدة، كما تتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع معدل التضخم إلى 2 بالمائة أو تجاوزه للبعض الوقت".





كما أكد الفيدرالي أنه خلال الأشهر المقبلة سيزيد حيازته لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري لدعم الأداء السلس للسوق، وبالتالي تعزيز الانتقال الفعال السياسة النقدية لظروف مالية أوسع، ودعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.





وتابع البيان: "عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق الأهداف".