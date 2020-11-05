قائمة البرتغال تشهد عودة كريستيانو رونالدو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن قائمة منتخب بلاده التي ستواجه أندورا ومباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا وكرواتيا,


وشهدت القائمة عودة المهاجم كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال الذي ترك معسكره الأخير لإصابته بفيروس كورونا، ليقود الهجوم مع جواو فليكس (أتلتيكو) وترينكاو (برشلونة) في حين غاب بيبي عن القائمة للإصابة.



وكشف مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس في مؤتمر صحافي عن قائمة مباراة أندورا الودية ومباراتي دوري الأمم أمام فرنسا وكرواتيا، وتضم لأول مرة المهاجمين باولينيو (سبورتنغ براغا) وبيدرو نيتو (ولفرهامبتون).



وغاب بيبي عن القائمة لإصابته في القدم اليسرى، كما لم تضم برونو فاريلا (فيتوريا جيماريتش) وسكييرا (سبورتنغ براغا)، ودانيل بودينسي (وولفرهامبتون)، ورافا سيلفا (بنفيكا)، واندري سيلفا (إينتراخت فرانكفورت).



وتلعب البرتغال يوم 11 المباراة الودية أمام أندورا في ملعب النور في لشبونة، وتستقبل بعدها المنتخب الفرنسي يوم 14 في مباراة تأهل لدوري الأمم، ثم يذهب لملاقاة كرواتيا يوم 17.



وتتصدر البرتغال المجموعة الثالثة بعشر نقاط متساوية مع فرنسا، وبالتالي قد تكون المباراة بينهما في لشبونة حاسمة.


وفيما يلي قائمة المنتخب البرتغالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز (ليون) وروي باتريسيو (ولفرهامبتون) وروي سيلفا (غرناطة).

- الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، ونيلسون سيميدو (ولفرهامبتون واندرارز)، ودومينجوس دوارتي (غرناطة)، وخوسيه فونتي (ليل)، وروبن سيميدو (أولمبياكوس)، وروبن دياس (مانشستر سيتي)، وماريو روي (نابولي)، ورافاييل جويريرو (بروسيا دورتموند).

- الوسط: دانيلو بيريرا (بورتو)، وروبن نيفيس (ولفرهامبتون)، وويليام كارفالو (بيتيس)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، وريناتو سانشيز (ليل)، وجواو موتينيو (ولفرهامبتون)، وسيرجيو أوليفيرا (بورتو).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، وترينكاو (برشلونة)، وبيدرو نيتو (ولفرهامبتون واندررز)، وديوجو جوتا (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وجواو فيليكس (أتليتكو مدريد)، وباولينيو (براغا).

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