محمد موسى: التطور التكنولوجي لـ"الداخلية" يصب في مصلحة الاستقرار الأمني

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أشاد الإعلامي محمد موسى، بالخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المُقام عند تقاطع طريق مصر- إسكندرية ال صحراوي مع محور 26 يوليو، تم إنشائه على أحدث النماذج المعمارية.



تابع، المنظومة الأمنية المصرية منذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة تشهد طفرة تطوير من حيث كل شيء لم تشهدها من قبل وهناك جهد كبير جدا يبذل من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للارتقاء بالمنظومة بشكل كامل لكي تتواكب مع تكنولوجيا الأمن الحديثة.



وأكد "موسى" أن الطفرة التي تشهدها وزارة الداخلية تصب في مصلحة الاستقرار الأمني لمصر، موجها التحية لجميع رجال الداخلية وصقورها البواسل.

