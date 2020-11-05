حملة ترامب تخسر دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بميشيجان

رفضت قاضية أمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قاضية محكمة دعاوى ميشيغان سينثيا ستيفنز أصدرت الحكم خلال جلسة استماع يوم الخميس، وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب يوم الجمعة.

يذكر أن حملة ترامب دعت إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن ورفعت دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيغان وبنسلفانيا وطلبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرا وتأمينها كي لا تحصى.

يذكر أن مركز "أديسون" للأبحاث أعلن تقدم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.

في المقابل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت.