شاهد.. استعدادات التنمية المحلية لانطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب

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استعرض الإعلامي محمد موسى، استعدادات وزارة التنمية المحلية لانطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن الأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية رفعت استعداداتها وانهت التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات يومى 7 و8 نوفمبر الحالى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.



وأوضح أن شعراوى، وجه محافظى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم مشددًا على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين.

