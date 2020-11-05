كونتي يفاجئ جماهير إنتر ميلان





يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه يسير على الطريق الصحيح رغم الإخفاقات في الأونة الأخيرة.





ويحل إنتر، الذي خسر 2-3 أمام مضيفه ريال مدريد يوم الثلاثاء، ضيفاً على أتالانتا يوم السبت، وسيسعى لتجنب أي تعثر جديد يعرقل العمل الجيد الذي يقوم به الفريق تحت قيادة كونتي.





وتوقع خبراء قبل انطلاق الموسم أن يكون إنتر ميلان أكبر تهديد لهيمنة يوفنتوس لكن إنتر فاز في مباراة واحدة فقط من آخر سبع خاضها في كافة المسابقات وسجل عشرة أهداف واستقبل مثلها.





لكن كونتي الذي يحتل فريقه المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة رفض الاستسلام.





وقال عقب مباراة الثلاثاء "أنا مع فريقي في السراء والضراء".





وتابع "هذا الفريق يتطور في كل الجوانب. للأسف لا تعكس النتائج هذا الأمر لكن هذا النوع من الأداء يمنحنا المزيد من الثقة والقوة. لا يوجد أي تقصير. نحتاج فقط لمزيد من الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة".





وحرم وباء كورونا دفاع كونتي من جهود ثنائي قلب الدفاع ميلان شكرينيار وأليساندرو باستوني في بعض المباريات بينما عرقلت الاصابة مسيرة هداف الفريق روميلو لوكاكو وتراجع أداء لاوتارو مارتينيز.





وربما يدفع إنتر، صاحب أقوى دفاع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ثمن قرار التخلي عن قلب الدفاع دييجو جودين إلى كالياري.





ويبدو أن حماس كونتي، الذي يعد من أكثر المدربين حيوية على خط الملعب، قد تراجع هذا الموسم بعد أن قال إنه "يستمتع بوقته" ولمحت صحيفة غازيتا ديلو سبورت إلى أن هذا الأمر قد يكون السبب في تراجع نتائج إنتر.





وقالت الصحيفة "هل هذه النسخة الهادئة الجديدة لكونتي مفيدة للفريق؟. أليس من الخطأ تكرار عبارة نحن الأفضل ونحتاج فقط للاهتمام بتفاصيل صغيرة. سيصدق الفريق هذا الأمر ويكرر نفس الأخطاء.





وسيسعى نظيره جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا إلى التعويض بعد هزيمة قاسية 0-5 على أرضه أمام ليفربول في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.





وقال جاسبريني الذي يحتل فريقه المركز الرابع برصيد 12 نقطة "نفتقد الشراسة التي كنا عليها في السابق ويجب أن نغير طريقتنا للتعويض.





وتابع "يدخل مرمانا الكثير من الأهداف بغض النظر عن قوة أو ضعف المنافس ولا نسجل أهدافا كثيرة ولا نركض كثيرا ونفتقر أيضا للسرعة".



