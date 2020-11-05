حبس ميكانيكي لإتهامه بقتل عجوز بسبب ممارسة الشذوذ بالإسكندرية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أمر المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحبس ميكانيكى سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التحديد له فى الموعد لاتهامه بقتل عجوز اختلفا على مبلغ مالى بعد ممارسة الشذوذ.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ بعثور الأهالى على جثة مجهولة خلف الحديقة الدولية دائرة قسم شرطة محرم بك.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك الى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة لرجل فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه ومقيد اليدين والقدمين، وبمناظرتها تبين وجود آثار إصابات فى أنحاء متفرقة من الجسم فى بداية مرحلة التحلل الرمى.

تم نقل الجثة الى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبفحص جميع كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتوسيع دائرة الاشتباه تبين أن سيارة ملاكى توقفت بمكان إكتشاف الجثة يوم الحادث وترجل منها أحد الأشخاص والقى بكيس قمامة كبير الحجم، وبالاستعلام عن مالك السيارة وتبين أنها ملك المدعو أشرف.ح.ع، 38 سنة، ميكانيكى سيارات، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أنه مقيم بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية.

وعقب استئذان النيابة العامة ألقى القبض عليه وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وقرر أنه ليلة الحادث تعرف على المجنى عليه بمنطقة السلسلة بكورنيش الاسكندرية واتفقا معا على إقامة حفل لتبادل الشذوذ الجنسى بينهما بمنزل المتهم واستقل معه السيارة واختلفا فى نهاية الأمر وقتله بقطعة حديدية.

وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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