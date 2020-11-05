علي عتيق ينجح في تجديد تعاقد "ميزو" مع الريان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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نجح علي عتيق العبد الله المدير التنفيذي لنادي الريان في تمديد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة اللاعب المخضرم محمد حسن "ميزو" لمدة موسمين مقبلين حتى نهاية عام 2022.

 

أكد علي عتيق العبد الله بأن مجلس إدارة نادي الريان كان حريص علي تجديد التعاقد مع اللاعب المميز محمد حسن ميزو لما يمتلكه اللاعب من خبرات كببرة.

 

أضاف علي عتيق بأن جلسة تجديد اللاعب لم تستغرق وقتاً طويلاً بسبب إتفاق الطرفين علي كل شيء وتقدير واحترام الإدارة الكامل للاعب وهو واحد من أبناء نادي الريان والذى تدرج في جميع المراحل السنية للفريق منذ انضمامه.

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