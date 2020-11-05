تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي









أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، برحيل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الجارية.





بقاء صالح جمعة في الأهلي





ويرى مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة حصل على فرص عديدة خلال الفترة الماضية من الموسم، حسب رؤيته ولكن لم يستثمرها.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محسن صالح تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادى بضرورة خروج صالح جمعة للرحيل النهائي أو على سبيل الإعارة





وأوضح المصدر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرفض الحكم على صالح جمعة من التقارير.



