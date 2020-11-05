هل سيكون لقاح كورونا هدية العلماء للعالم في الكريسماس؟

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في الفترة الأخيرة، طرحت عدد من المواعيد بشأن إمكانية ظهور لقاح فيروس كورونا للنور خلال الأشهر المقبلة، بل توقع البعض أن تكون نهاية العام الجاري 2020 بمثابة انطلاقة أولى خطوات الوصول للقاح يقضي على فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



لقاح أوكسفورد قد يكون جاهزا في أعياد الميلاد

وفي هذا الشأن، قال أندرو بولار المدير المسؤول عن تجارب لقاح "أوكسفورد" السريرية ضد فيروس كورونا، إنه ثمة "حظوظا ضئيلة" في أن يكون هذا اللقاح جاهزا قبل فترة أعياد الميلاد، كاشفا أن لجنة العلم والتكنولوجيا متفائلة بأن تجارب جامعة أوكسفورد، ستتمكن من عرض نتائج متقدمة، وربما تكشف عما إذا كان اللقاح ناجعا، قبل نهاية العام الجاري.



لقاح شركة كيروفاك الألمانية

وفي نفس السياق، أظهر لقاح لفيروس كورونا تطوره شركة كيروفاك الألمانية، استجابة مناعية جيدة في التجارب المبكرة، وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة فرانز فيرنر هاس، إن التجارب السريرية المتقدمة في طريقها للبدء بحلول نهاية العام.



ظهور لقاحات كورونا مطلع 2021

أما منظمة الصحة العالمية توقعت الانتهاء من دراسة لقاحات قبل نهاية العام، ورجحت أن تتوافر كميات محدودة منها للفئات ذات الأولوية مع مطلع السنة المقبلة، بينما قد يستغرق الأمر عدة شهور أخرى قبل أن تصبح اللقاحات متاحة للاستخدام على مستوى واسع.



وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك 42 لقاحًا وصلت لمرحلة تجارب سريرية، 10 منها في المرحلة النهائية من التجارب للتأكد من المأمونية والفعالية، ونتوقع أن تتوفر اللقاحات في نهاية هذا العام.



وفي وقت سابق، توقع أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، توافر نحو 100 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية هذا العام.